Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Aksan Hukuk Bürosu iş birliğiyle gerçekleştirilen dava yarışmasına katılan 40 öğrenci, davalı ve davacı tarafları olarak ayrılarak kurgulanmış bir dava gerçekleştirdi. Duruşmada takımlar, kendi konuları ile ilgili dilekçelerini sunup savunmalarını yaptı. Dava sonucunda jüri, sunulan dilekçeleri ve takımların duruşma performansını değerlendirdi. Vemaker modelinin World Economic Forum’da açıklanan ‘geleceğin fütüristik işleri’ listesine girmiş yedi işten biri olma özelliği taşıdığına dikkat çeken Modern Innova Yönetici Ortağı Alper Gökçer, “Proje ile sanal mahkemelerin önü açıldı” dedi.