Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Mobil kimlik doğrulama servisi Getcontact, erişim yasağının kalkmasıyla yeniden Türk kullanıcılarla buluştu. Herhangi birinin numaranızı rehberine hangi isimle kaydettiğini görmenizi sağlayan uygulama üç yıl aradan sonra hem App Store hem de Play Store’da yerini aldı. Türk mühendisler tarafından geliştirilen Getcontact, 30’dan fazla ülkede en çok indirilen ilk 10 uygulama arasına girmeyi başarmıştı. Dünya genelinde 120 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılan uygulama, Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde Instagram ve WhatsApp’tan daha fazla indirildi. Getcontact, sadece geçen sene 500 milyondan fazla spam ve zararlı aramayı engelleyip dünyanın en hızlı büyüyen mobil hizmetlerinden biri hâline geldi.

GÜVEN PUANI SİSTEMİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tam uyum sağlayan Getcontact, yeni özellikleri ile daha güçlü bir şekilde Türkiye’ye dönüş yaptı. Bunlar arasında en dikkat çekeni Güven Puanı. Yapay zekâ teknolojisini kullanarak kullanıcı geri bildirimleri, SPAM aktiviteleri ve onlarca farklı algoritma hesaplanıyor ve sizinle iletişime geçen her kişi için bir Güven Puanı belirleniyor. Ayrıca uygulama üzerinden daha önce olduğu gibi telefon numaranızın rehbere hangi isimle eklendiğini görebiliyorsunuz. Messenger ve Sesli Arama servisleri ile de kullanıcılarına iletişim kurulabiliyor. Dilerseniz uygulamayı varsayılan olarak ayarlayabiliyorsunuz.

GETCONTACT'TEN AÇIKLAMA

Getcontact’tan yapılan açıklamada “Uzun ayrılığın ardından Türkiye’ye döndüğümüz için çok mutlu ve heyecanlıyız. Çok değerli ekiplerin geliştirdiği teknolojik altyapımız ve güvenliği her zaman en üst düzeyde tutan yaklaşımımız ile önümüzdeki dönemde yeni iletişim kanallarından sosyal medyaya, pazar yeri çözümlerinden ödeme servislerine kadar birçok özelliği devreye alarak güvenli ve güvenilir bir yerel portal hâline gelmek üzere çalışmalarımıza yoğun şekilde devam edeceğiz” denildi.