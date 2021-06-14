Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD merkezli Youtube, reklamcılık politikasına değiştirdi. Youtube, bundan böyle başlık sayfasının üstünde siyasi içerikli reklamlar yayınlamama kararı aldı. Ana sayfa başında seçim ve siyasi içerikli reklamların yanı sıra kumar, alkol, reçeteli ilaçlarla ilgili reklamlar da yasaklandı.

Şiretten ayapılan açıklamada "Hem reklam verenlerin hem de kullanıcıların ihtiyaçlarını dengelemelerini sağlamak için reklamcılık gereksinimlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz" ifadesi paylaşıldı.

Reklam politikalarındaki güncellemelerin, özellikle hassas olaylarla ilgili karışıklıkları, yanlış bilgileri ve manipülasyonları en aza indirilme amacıyla yapıldığı kaydedildi.



YouTube milyoneri kardeşler! Oynayarak servet kazandılar İngiltere’nin en küçük YouTuberları Gaby ve Alex Vilumsone kardeşler, oyun oynayarak servet kazandılar.

Youtube'da 115 milyon kez dinlenen 'Hasbelkader' şarkısına dava Besteci Belma Şahin, Bilal Sonses'in Yıldız Tilbe ile düet yaptığı ve YouTube'da 115 milyon kez izlenen "Hasbelkader" adlı şarkının bestesinin kendisine ait olduğu iddiasıyla Sonses ve iki müzik şirketi aleyhine dava açtı.

Fenomen Enes Batur'a YouTube yasağı Fenomen Enes Batur'a YouTube Topluluk Kuralları'nı ihlal etmesi nedeniyle ceza geldi. Batur, platforma video yüklemesinin yasaklandığını duyurdu.

