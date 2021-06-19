Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İSTANBUL

Cyberwise Genel Müdürü Aret Kıllıoğlu bu topraklardan çıkmış en büyük siber güvenlik firması olmak istediklerini belirterek “İstanbul’da ve Ankara’da olmak üzere iki adet Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) ile hizmet veriyoruz. Yakın zamanda İzmir bölge ofisimizi kurduk. Türkiye’den doğmuş global bir marka olarak bu ülkenin genç yeteneklerinin gelişimini global çapta da desteklemek amacıyla yurt dışı ofislerimizde de imkânlar sunuyoruz. En önemli hedefimiz Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki başarılarımızı artırmak ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerine açılmaktır. Avrupa’da dünyanın en önemli siber güvenlik pazarlarından İngiltere, Orta Doğu Bölgesi’nde ise Suudi Arabistan öncelikli olmak üzere inorganik büyüme faaliyetlerimiz için adımlar atıyoruz” dedi. Cyberwise olarak 200 milyon dolarlık Türkiye siber güvenlik pazarında yüzde 20 paya sahip olduklarını belirterek “2020 yılı ciromuz, Türkiye’de 24 milyon dolar, Hollanda ve Dubai ofislerimizde toplam 2,5 milyon dolar olmak üzere; genel toplamda yaklaşık 26,5 milyon dolardı. Innovera’nın da Cyberwise’a katılmasıyla birlikte, şu anda toplamda 42 milyon dolarlık ciro ve 250 yeteneği istihdam eden bir yapıya ulaştık. Sadece Türkiye’de değil, Avrupa dâhil tüm bölgeyi kapsayacak nitelikte güçlü bir yapılanma ortaya çıkarmaktan gururluyuz” diye konuştu.