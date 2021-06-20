Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ ve Van’da açılan Deneyap Teknoloji Atölyelerine kabul sınavlarına 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf düzeyinde başvurulabiliyor. Öğrenciler e-Sınav ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamayı başarıyla tamamladıktan sonra Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanıyor. Adayların elektronik ortamda yapılacak olan sınava ön başvurularını https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/ web sitesi üzerinden 4 Temmuz'a kadar tamamlamaları gerekiyor. e-Sınav ise 2-23 Ağustos 2021 tarihleri arasında 27 şehirde belirlenecek merkezlerde seanslar hâlinde gerçekleştirilecek. Sınav hakkında detaylı bilgilere https://www.deneyapturkiye.org/ adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

BİRÇOK FARKLI KONUDA EĞİTİM

Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen ve üç sene süren eğitimler boyunca öğrencilere; tasarım ve üretim, robotik kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, yapay zekâ, siber güvenlik, yazılım teknolojileri, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, ileri robotik ve mobil uygulama gibi teknoloji alanlarında eğitimler veriliyor.

Bakan Varank: 30 Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni hayata geçirdik Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İlk olarak 12, ikinci aşamada 18 şehirde, toplamda 30 Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni hayata geçirdik." açıklamasında bulundu.