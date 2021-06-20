Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünyada 200’den fazla ülkede 5 milyardan fazla kullanıcıya sahip Kahoot, Türkiye’de 140 binden fazla öğretmen, 2 milyondan fazla öğrenci ve 22 milyon katılımcıya ulaştı. Öğrenmeyi eğlenceli hâle getiren Kahoot!, eğitimcilerin hem sınıf ortamında hem de sanal ortamda diledikleri derse, teste veya ödeve ilgi çekici ve eğlenceli unsurlar eklemesini kolaylaştırıyor. Her yaştan öğrenci ve katılımcı, Kahoot! yarışmalarına, grup çalışmalarına katılabiliyor. Şirketler ise Kahoot!’u kullanarak çalışanlarını öğrenmeye, interaktif sunumlar oluşturmaya, beyin fırtınası yapmaya teşvik edebiliyor.