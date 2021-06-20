Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dell Technologies artan ihtiyaçları karşılamak üzere yenilenen Vostro, Inspiron, XPS ve G serisi kişisel bilgisayarları Türkiye’deki tüketicilerle buluşturuyor.

Dell Inspiron: Uzaktan çalışan öğrencilerden, genç profesyonellere kadar geniş bir yelpazede kullanıcılara hitap eden serinin 13, 14 ve 15 inç modelleri yer alıyor. Neredeyse çerçevesiz tasarımı, geniş tuşları ve touchpad’i ile içeriğin verimli şekilde kullanılması için tasarlandı. Türkiye’de Inspiron 7000 serisi en fazla ilgi gören modellerin başında yer alıyor.

Dell Vostro: Arkadan aydınlatmalı klavyesi, sayısal tuş takımı ve güvenlik seçenekleriyle Vostro 5000 serisi 15 inç ekranıyla genel küçük işletme verimliliğine özel olarak geliştirildi. İsteyen işletmeler Dell ProSupport seçeneği ile problemleri hiç zaman harcamadan gidermenize ve çözmenize yardımcı olmak için ileri düzeyde teknisyenlere 7x24 doğrudan erişim sunuyor.

Dell XPS: Yenilenen XPS serisi en yeni 11. Nesil Intel Core işlemcilerle birlikte sunuluyor. En yeni NVIDIA RTX grafiklerini içeren ve NVIDIA Studio programı tarafından desteklenen bu hafif ve şık cihazlar, özellikle kullanıcıların üretkenliğini öne çıkarmak için bütün ihtiyaçlarını karşılıyor.

Dell G Serisi: Alienware teknolojisi ile geliştirilen yeni termal sistemi, Dynamic Boost seçeneği ile yüksek performans sunan Dell’in oyuncu bilgisayar serisi, en gelişmiş ekran kartları ve yüksek hızlı yenileme hızına sahip ekranıyla eşsiz bir oyun tecrübesi sunuyor.