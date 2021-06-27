Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

6, 12, 24 ve 36 ay sözleşmeli Turkcell hat sahipleri, faturalarına ek ödeme ile Honor Band 6’ya kolayca sahip olabiliyor. 10 farklı egzersiz modu, sağlık ve uyku takibi, kandaki oksijen seviyesi için SpO2 takibi gibi öne çıkan özelliklere sahip olan Honor Band 6, 14 güne varan pil ömrü sunuyor.

Honor 9X Türkiye’de Honor yeni modeli Honor 9X’i Türkiye’de satışa sundu. Android 9 işletim sistemiyle gelen Honor 9X, 6.59 inç’lik FullView ekranda, 2340 x 1080 çözünürlük sunuyor.

Dört kameralı HONOR 20 PRO, 3 saniyede 85 milyon TL'lik sipariş aldı HONOR N serisinin yeni amiral gemisi HONOR 20 PRO, Çin'de satışa çıktığı ilk 3 saniyede 100 milyon Çin Yuanı (85 milyon TL) sipariş aldı.