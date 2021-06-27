Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İngiliz SPG Holdings, toplam hisselerin yüzde 9,9'una sahip olmak için Ödeal'a 28,7 milyon TL yatırım yaptı. Yatırımla birlikte Ödeal'ın değeri 290 milyon TL’ye ulaştı. Ödeal'ın kurucusu Fevzi Güngör Türk firmalarına ve Türk ekonomisine yönelik yabancı sermaye yatırımlarının arttığına dikkat çekerek “Ödeal olarak 7 yıl önce; perakende, ödeme sistemleri ve fintek ekosistemlerini doğru okuyarak cep telefonlarını POS cihazı hâline getiren Cepte POS ile sektöre girmiştik. Bu süre zarfında ulaştığımız 60 bini aşan üye iş yeri sayımız ne kadar doğru bir tahminde bulunduğumuzu gösteriyor. Elbette bu gelişme yabancı yatırımcıların da ilgisini çekti. SPG Holdings gibi bizim alanımıza yatırımlar konusunda tecrübeli bir kurumdan yatırım almak bizim için ayrıca önemliydi. İlerleyen dönemde SPG Holdings'in ek yatırımları olacaktır ve global diğer yatırımcıların da ilgisini çekeceğimizi düşünüyorum. Yeni fonlar, devam eden organik büyümemizi desteklemek ve üçüncü fazımız olarak tanımladığımız, reyonda ödemeyi sağlayarak mağazalardaki kasa kuyruklarını ortadan kaldıran Ödeal API için kullanmayı planlıyoruz” dedi.

Dijitalde hızlanmaya 50 milyar TL yatırım Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, 27 yıl önce bir GSM operatörü olarak yola çıkan Turkcell'in küresel bir teknoloji markasına dönüştüğünü, bu sürede 50 milyar TL yatırım yaptığını belirterek "Fiberde 10 Gbps'lik hızı her ilde herkese sunan tek şirketiz. 5G'ye geçişte fiber altyapı çok önemli ama olması gereken ortak altyapı" ifadesini kullandı...