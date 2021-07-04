Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

MediaTek Dimensity 700, 7nm üretim teknolojisi, Çift 5G SIM destekli sistemi ve entegre modemi ile amiral gemisi düzeyinde güç verimliliği sunan Redmi Note 10 5G, sektördeki en uygun fiyatlı 5G akıllı telefonu olarak öne çıkıyor. 6,5 inç AdaptiveSync nokta ekrana sahip olan Redmi Note 10 5G, 30 Hz veya 60 Hz’de video akışından sosyal medyadaki içerikleri izlemeye veya 90 Hz’de oyun oynamaya kadar bütün içeriklere otomatik olarak uyum sağlayarak sorunsuz bir deneyim sunuyor. Cihazın arka tarafında 48 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 M derinlik sensörü, önde ise 8 MP’lik selfie kamerası bulunuyor. Gücünü 5.000 mAh pilden alan cihaz 18 W hızlı şarj desteğiyle geliyor.

Redmi 9T satışa çıktı Xiaomi’nin Türkiye’de açtığı fabrikada ürettiği giriş seviyesi Redmi 9T, 2.799 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Redmi Note 10 ve Note 10 Pro Türkiye'de Xiaomi'nin merakla beklenen Redmi Note 10 ailesinin yeni üyeleri Note 10 ve Note 10 Pro Türkiye'de satışa çıktı.