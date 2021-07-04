Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Obilet’ten yapılan açıklamaya göre, devralma öncesi işlemlerin birkaç hafta içinde tamamlanacağı ve temmuz ayı içerisinde Obilet’in Biletall’ı kendi şirket grubuna dâhil edeceği belirtildi. Satın alma sonrasında Obilet ve Biletall faaliyetlerini iki ayrı şirket olarak sürdürecek. Obilet.com Üst Yöneticisi (CEO) Yiğit Gürocak bu yıl içerisinde 20 milyon bilet satmayı hedeflediklerini belirterek “Devralma sürecimiz tamamlandığında, yenilikçi projelerimizi hayata geçirmeyi, yeni ürünler geliştirmeyi ve yurt dışına açılarak Türkiye’nin yerli seyahat markası olan Obilet’i dünya ölçeğinde bir marka hâline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bayram öncesi bilet fiyatları yükseldi Kurban Bayramı öncesinde bilet fiyatları yükselmeye başladı. Uçakta 450 lira olarak belirlenen tavan fiyat aşılırken, tek yön ekonomi sınıfı bir bilet 514 TL’ye çıktı. Bu aktarmalı seferde 875 lirayı buluyor. Kapasite sınırı nedeniyle iki katına çıkan otobüs biletleri de kalkan yasağa rağmen değişmedi.