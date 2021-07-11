Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İstanbul Ticaret Odasının girişimciliği desteklemek için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yılın ilk BTM Sahne XL etkinliğini gerçekleştirdi. Pandemi sebebiyle üçüncü defa online olarak düzenlenen etkinliğe artırılmış gerçeklik ve mobil enerji teknolojileri damga vurdu. Sahne XL’de tanıtılan pazar yeri platformu Tıkla Takın, kuyumcuların ve gümüşçülerin artırılmış gerçeklik üzerinden satış yapmasına imkân sağlarken, Virtual Try müşterilerinin online alışveriş sırasında artırılmış gerçeklik teknolojisi ile kıyafetleri üzerlerinde görmelerini ve kendileri için en uygun beden bilgisine ulaşmalarını sağlıyor. Yeni nesil taşınabilir jeneratör Enerji Küpü ise güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üretip depolayabiliyor.

TİCARETE CAN SUYU

Etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç “Adı 4 yıl önce konan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezini, ismine yaraşır bir içerik ve büyüklüğe kavuşturmak, bize nasip oldu. 2,5 yıllık çabalarımızın neticesinde BTM, İstanbul ve Türkiye ticaretine can suyu veren bir girişimcilik merkezine dönüştü. Bugün BTM’de ülkemize değer sağlayacak büyük ve etkileyici projeler üretiliyor” dedi.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 2,3 MİLYAR DOLAR

Türkiye’nin son dönemde girişimcilikte BTM ve benzeri merkezler sayesinde büyük başarılar elde ettiğine dikkat çeken Avdagiç “Bu başarılar, rakamlara da yansıyor. Söz gelimi 2020’de girişimlerin aldığı yatırımlar, bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 143 milyon dolara ulaştı. Bu işlem hacmiyle, Türkiye, girişim ekosisteminin tarihî rekoruna imza attı. Startup’ların hisse satışları da dâhil edildiğinde, 2020’de toplam işlem hacmi 2,3 milyar dolar oldu. Daha da önemlisi 2021’in sadece ilk iki ayında yapılan yatırımlar, bir önceki yılın toplam yatırım miktarını geçti ki, bu inanılmaz bir rakamdır” diye konuştu.

4 UNICORN

2021 yılının başında Peak Games ile aralanan unicorn kapısının, Getir, Trendyol ve son olarak da Dream Games ile tamamen açıldığını hatırlatan Avdagiç “Bugün ülkemizden 4 unicorn çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık Türkiye Turcorn yolunda, daha da güçlü ve iddialı bir şekilde yürüyor. Sahne XL etkinliği, Unicorn’lara uzanan yolun başlangıcıdır. Mottomuzda olduğu gibi girişimcilerimize #SeninYolunZirve diyoruz ve gözünü zirveye diken tüm girişimcileri BTM’ye bekliyoruz. Eminim ki, buradaki girişimlerin arasından zirveye tırmanan, geleceğin unicorn’ları çıkacak” ifadelerini kullandı.

GELECEK VADEDEN GİRİŞİMLER

Tıkla Takın: Fiilî olarak mağazaları olan kuyumcuların ve gümüşçülerin artırılmış gerçeklik ile ürünlerini satabildikleri B2C pazar yeri.

Tedarikçinim: Online ihale ve talep toplama platformu.

Virtual Try: Kıyafet markalarının ürünlerini müşterilerinin online alışveriş sırasında artırılmış gerçeklik teknolojisi ile üzerlerinde görmelerini ve kendileri için en uygun beden bilgisine ulaşmalarını sağlayan bir SaaS teknolojisi.

Kitapify: Sıfır, ikinci el, kitap, kırtasiye ve hobi kategorilerinde bireysel ve KOBİ’lere alım satım imkânı sunan online alışveriş uygulaması.

Castera: 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile ürettiği hastaya-özel medikal ürünler ile hastalara konforlu bir iyileşme süreci sağlıyor.

Tazekese: Marketlerde ve restoranlarda son kullanma tarihi yaklaşmış ve fazla üretilmiş gıdaları daha ucuz yiyecek peşinde olan tüketicilere, gıda bankalarına ve hayvan barınaklarına ulaştırarak gıdayı tazeliğiyle çöp olmaktan kurtaran sistem.

Çizgi: Çizgi hikâye ve çizgi romanlara ev sahipliği yaparken, kullanıcılarına eğlence ve gelir vadeden bir online platform.

Jobuum: Akıllı eşleşme ve asenkron video mülakat teknolojisi ile işe alım süreçlerinde zaman ve maliyet avantajı sağlayan yeni nesil sosyal kariyer platformu.

Enerji Küpü: Güneş ve rüzgâr enerjisi kaynaklarından elektrik üretip depolayabilen, elektronik cihazlarınızı istediğiniz her yerde çalıştırılabilen yeni nesil taşınabilir jeneratör.

Okta Enerji: Deniz dalgalarından elektrik üretimindeki tüm problemleri ortadan kaldıran Türkiye’nin ilk deniz dalga enerji şirketi.

Sanal Clinic: Yapay zekâ temelli klinik yönlendirme sistemi.

Girişimci kadınlara 765 bin TL hibe desteği Gıda sektöründeki girişimci kadınları desteklemek amacıyla ikinci kez hayata geçirilen Kız Kardeşim Hibe Programı’nın kazananları 29 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen çevrimiçi törenle tanıtıldı. Girişimci kadınlara toplamda 765 bin TL hibe desteği sağlandı.

Tamer Capital, Startup’lara 16 milyon lira destek verecek İnşaat, turizm, gayrimenkul ve varlık yönetimi yatırımları ile bir çok sektörde faaliyet gösteren Tamer Group, Tamer Capital ile bu yıl startup’lara 16 milyon lira destek verecek.