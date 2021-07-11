Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

OPPO Band Sport sekiz saatlik bir uyku süresinde hiç durmadan 28 bin 800 defa kullanıcıların vücudundaki oksijen değerini okuyabiliyor. Nabız ölçme monitörüne de sahip olan OPPO Band Sport, kalp atışlarında düzensizlik olması durumunda titreşim yayarak kullanıcıları uyarıyor. Ayrıca OPPO Band Sport'ta koşu, yürüme, bisiklet, yüzme, badminton, kriket dâhil olmak üzere 12 farklı egzersiz modu bulunuyor.

UYGULAMADAN TAKİP İMKANI

Kullanıcılar egzersiz verilerini ise HeyTap Health uygulamasından takip edebiliyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar gelen mesajları ve arama bilgilerini alabiliyor, müzik çalma fonksiyonunu kontrol edebiliyor ve hatta cep telefonlarını bile bulabiliyorlar. Siyah rengi ile raflardaki yerini alan OPPO Band Sport'un fiyatı 349 TL.

OPPO, yerli modeli A74’ü tüketicilerle buluşturdu Çinli teknoloji devi Oppo, yerli modeli A74'ü Türkiye'de satışa sundu.