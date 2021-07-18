Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Teknoloji devi Baykar, Cezeri ile ilk uçan araba denemelerini geçtiğimiz yıl gerçekleştirirken AirCar ve Kumru da kanat çırpmak için gün sayıyor.

CEZERİ | TESTLERDEN TAM NOT ALDI

Baykar tarafından millî ve özgün olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini geçtiğimiz yıl eylül ayında başarıyla tamamlamıştı. Baykar Millî SİHA AR-GE ve Üretim Merkezinde güvenlik halatları olmadan gerçekleştirilen ikinci test uçuşunda ise Cezeri Uçan Araba yerden 10 metre yükseldi. Adını robotik ilminin kurucusu, Artuklu Sarayının başmühendisi Cizreli Müslüman bilim adamı el-Cezeri’den alan Cezeri, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif rol alacak şekilde tasarlandı. Yapay zekâ ile donatılan araç gücünü 8 adet elektrikli motor ve şarj edilebilir bataryalardan alıyor. Cezeri Uçan Araba’nın gelecekte 100 km/sa. seyir hızına kavuşması, uçuş irtifasının 2.000 metreye ulaşması ve batarya teknolojisinin gelişmesine paralel olarak bir saat havada kalarak 70-80 kilometre menzile ulaşması hedefleniyor.

KUMRU | CAMDAN ARABA

Tamamen otonom ve yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan Kumru’da ilk prototipin 2023 yılında çıkması bekleniyor. MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kürşad Özdemir’in imzasını taşıyan araç iki koltuk, 4 fan ve 8 motordan oluşuyor. Uçan arabanın menzili ise 50 km. Kokpiti saran kanopiye, ticari uçaklardaki head up display mantığıyla, uçuşla ilgili bütün bilgiler aktarılacak. Kabin tasarımı ise olabildiğince şeffaf ve ferah.

AIRCAR | 2025’TE GÖKLERDE

Softtech’in teknoloji yatırımcısı olduğu, ilk prototipi ve deneme uçuşu 2021’in Şubat ayında tamamlanan uçan araba AirCar’ın geliştirmeleri devam ediyor. Elektrikli ve yüzde 100 otonom bir araç olarak tasarlanan AirCar, sekiz pervaneli ve iki yolcu kapasiteli bir uçan araba olacak. İki yolcu ile 50 kilometre, tek yolcu ile 80 kilometre menzil yapabilecek aracın boş ağırlığı 250 kilogram. Yolcu ile birlikte 450 kilograma kadar taşıma kapasitesi sunacak aracın 2023-2024 yılında kargo ve hava kurtarma aracı versiyonlarının üretilmesi hedefleniyor. 2025 yılında İstanbul semalarında uçmaya hazır aracın tamamlanması planlanırken AirCar’da bir sonraki hedef uçan arabanın 4 kişilik versiyonunun çalışmalarına başlamak.

ARTIK HAYAL DEĞİL

Dünyada 300’den fazla girişimin elektrikli uçan arabalar üzerinde çalıştığını ve bunların yüzde 30’unun önümüzdeki beş yıl içerisinde ticari olarak hava taksi hizmetine başlamayı hedeflediğini belirten Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem “Hayal gibi görünen uçan arabalara artık çok yakınız” dedi. Yazılım, uçuş, otonom sürüş, yapay zekâ, araç içi iletişimin yanı sıra uçuş planlama süreçlerinde uçtan uca Softtech ekibinin çalıştığını belirten Ertem “Dünya, uçan arabaların gökyüzünde dolaştığı bir geleceğe doğru hızla ilerliyor. Biz de AirCar ile dünyanın geleceğine yatırım yaptık. Yaklaşık iki sene önce başlayan iş birliğimiz kapsamında AirCar için özel olarak oluşturduğumuz ekip adına da eşsiz bir deneyim fırsatı olduğuna inanıyorum” diye konuştu. AirCar Kurucusu Eray Altunbozar yerli uçan araba için 2017 yılında yola çıktıklarını hatırlatarak “Şehirlerde yaşanan trafik problemini iki kişilik, elektrikli ve otonom uçan arabalar ile çözmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cezeri için hava yolu açılıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu eylem planı kapsamında park yeri sorununun çözümü için akıllı otoparkların devreye alınacağını, otonom araç ve hava taksilere yönelik yasal düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST'te görücüye çıktı Milli uçan araba Cezeri, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez görücüye çıktı. Cezeri katılımcılardan yoğun ilgi gördü.