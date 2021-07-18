Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Twitter’ın geçen aylarda kullanıma sunduğu bu yeni özellikle kullanıcılar; metin, tweet, görsel ya da videoları ‘Hikâye’ formatında paylaşabiliyordu. Söz gelimi ‘fleet’ler, arka plan ve metin seçenekleriyle özelleştirilebiliyordu. Sonrasında ise bu özelliğe çıkartmalar ve canlı yayının da ekleneceği duyurulmuştu.

Twitter'a yeni özellik geliyor Twitter'ın kullanıcılara yeni bir seçenek sunacağı iddia edildi. Konsept aşamasında olan çalışmaya göre kullanıcılar istenmeyen mentionlardan kendilerini çıkartabilecekler.

Twitter Türkiye trend başlıklarının yarısı sahte İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü, Türkiye'deki Twitter kullanımına dair dikkat çeken bir araştırma yaptı. Araştırmada Türkiye'de “trend” yani gündem olan Tweet’lerin hemen hemen yarısının sahte olduğu belirtildi.