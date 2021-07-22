Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sene karantina döneminde kullanıcılara sunulan ve büyük beğeni toplayan Clubhouse, kullanıcı giriş sisteminde değişikliğe gitti. Kullanıcıların canlı ve sesli olarak sohbet odalarında konuştuğu uygulama, davetiye sistemini kaldırarak bütün kullanıcıların kullanımına açıldı.

Clubhouse tarafından yapılan açıklamada, programa giriş yapmak için davetiye sisteminin ortadan kaldırıldığı ve uygulamaya katılmak için bir bekleme listesi olmayacağı bildirildi.

MAYIS'TA ANDROİD SÜRÜMÜ YAYINLANMIŞTI

İlk olarak IOS kullanıcıları için kullanıma sunulan Clubhouse, geçtiğimiz Mayıs ayında Andorid işletim sistemini kullananları için yeni bir sürüm yayınlamış, yapılan açıklamada uygulamanın Mayıs ayında piyasaya sürülen Android sürümünün 10 milyon indirmeyi aştığı belirtilmişti.

GÜNDE ORTALAMA 500 BİN ODA OLUŞTURULUYOR

Kullanıcıların günde ortalama bir saat harcadığı platformda günde yaklasık 500 bin oda oluşturuluyor. Geçen hafta, uygulama içerisinde 'Backchannel' adlı doğrudan mesaj gönderme seçeneğini sunan Clubhouse, yaklaşık 90 milyon mesaj gönderildiğini aktardı. (NTV)

Mahkemeden Facebook'un WhatsApp başvurusuna ret 'Gizlilik ilkesi' güncellemesi ile tartışmalara neden olan WhatsApp hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Ankara 4. İdare Mahkemesi, WhatsApp verilerinin diğer Facebook şirket ürün ve verilerine bağlanmasına ilişkin Rekabet Kurulunca alınan geçici tedbir kararının yürütmesinin durdurulması amacıyla Facebook'un yaptığı başvuruyu reddetti.

Clubhouse, Android’de kullanıma sunuldu Sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Android kullanıcıları için resmen kullanıma açıldı.