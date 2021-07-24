Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

iPhone'lara arka arkaya gelen acil durum mesajları herkesi şaşkına çevirdi. Milyonlarca iPhone sahibi telefonlarına arka arkaya gelen mesajlara baktığında neye uğradığını şaşırdı.

Edinilen bilgiye göre, iPhone’un acil durumlarda hükümet ve kamu güvenliği uyarıları için sunduğu özellik Türkiye’de ilk kez kullanıldı. Test amacıyla bu özellik açık olan vatandaşların telefonlarına test bildirimi atıldı.

YALNIZCA iOS KULLANICILARINA GİTTİ

Muhtemelen bildirim testi sırasında yapılan bir hata nedeniyle çok sayıda bildirim arka arkaya iPhone kullanıcılarına ulaştı.

iOS kullanıcıları sabah sabah bu mesajla uyanırken Android kullanıcıları ise bu durumdan etkilenmedi.

Öte yandan uyarıların yalnızca Vodafone kullanıcılarına geldiği iddia edildi ancak konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

'Test Alert Notification' ne işe yarıyor, nasıl kapatılır?

Test uyarısı bildirimi anlamına gelen 'Test Alert Natification' genel olarak kullanılan bir uyarı sistemi olarak biliniyor.

Ayarlar > Bildirimler'e gidin. Ekranın en alt kısmına kaydırın. Test Alert Notification sekmesinden bildirimleri kapatın.