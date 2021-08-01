Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Üniversite sınavlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemine giren gençler, kendileri için ideal mesleği seçmeye hazırlanıyor. Uzman isimler bazı mesleklerin yakın zamanda yok olacağını ifade ederken, tercihlerde teknoloji faktörüne dikkat çekiyor. Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, gelecekte robot kullanabilen, programlayan, yazılım çözümleri ve otomasyon sistemleri geliştiren, uygulayan, hayata geçiren, dijital altyapıları oluşturan mesleklere ihtiyaç olacağını belirterek “Dünya genelindeki dev endüstriyel otomasyon aktörleri, sektördeki dijital dönüşümün itici güçleri arasında yer alıyor. Endüstriyel IoT, üretim kurallarını baştan yazıyor, dijital fabrikaları bambaşka bir boyuta taşıyor. Robot kullanabilen, programlayan, yazılım çözümleri ve otomasyon sistemleri geliştiren, uygulayan, hayata geçiren, dijital altyapıları oluşturan yepyeni mesleklere ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Zaten gençler de daha çok yenilikçi meslekleri tercih ediyor” dedi.

Meslek liseleri ve üniversitelerden mezun olan gençlerin dijital dönüşüme paralel olarak donatılması gerektiğinin altını çizen Aydoğdu şunları kaydetti: Pandemi birtakım süreçleri hızlandırmış olabilir ama henüz geç değil. Bu süreçte okul-sanayi iş birlikleri önem arz ediyor. Çünkü ülkemizde başarılı öğrenciler mesleki veya teknik eğitimlere pek yönlendirilmiyor. Oysaki dönüşen imalat şartlarında iyi mühendislere, yazılımcılara, operatörlere ihtiyacımız var. Dolayısıyla başarılı ve yetenekli öğrencilerin sanayi sektörünü hedeflemeleri önemli.

OYUNA İLGİ BÜYÜK

Dünyada ve Türkiye’de her geçen gün yükselen sektörlerden biri de dijital oyun sektörü. Küresel oyun pazarının 2021'de 175 milyar doların üzerine çıkması, 2023’e kadar ise 200 milyar doları geçmesi bekleniyor. Yıl sonuna kadar dünyadaki oyuncu sayısının ise 2,9 milyar olacağı tahmin ediliyor. AdColony’nin, Türkiye'nin mobil oyuncuları hakkındaki araştırmasına göre, Türk yetişkinlerin yüzde 79'u mobil oyun oynuyor. Türk mobil oyuncular, mobil cihazlarında günde dört saatten fazla zaman harcıyor. Türkiye’de üretilen oyunların yüzde 90’ı ise küresel oyun pazarına ulaşıyor. Sektörün 2020 yılı itibarıyla Türkiye'deki geliri ise 880 milyon dolar oldu.

Oyun sektörünün giderek büyüdüğünü ifade eden İstinye Üniversitesi (İSÜ) Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Nevin Eryılmaz “Pandemiyle birlikte oyunlara ilgi arttı. Artan ilgiyle birlikte oyun sektörü yatırımcıların da dikkatini çekiyor. Son beş yıl içinde global şirketlerden Türk oyun sektörüne 2,4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildi. Bu alanda yeni girişimlerin ve yatırımların giderek artacağını düşünüyorum” diye konuştu. Dijital Oyun Tasarımı Bölümünün gençlerin ilgi duyduğu bir alan olduğunu dile getiren Eryılmaz, şu bilgileri verdi: Öğrenciler burada, yalnızca eğlence pazarı için değil, sağlık, eğitim, inşaat, pazarlama, sanal gerçeklik ve diğer sektörler için de oyun tasarlamayı ve geliştirmeyi öğreniyorlar. Dört yıllık eğitimin ardından adaylar, program sayesinde elde edilecek bilgiyle ve ilgi alanlarına göre oyun geliştiricisi, oyun motor yazılımcısı, oyun programcısı, VR geliştirici, oyun tasarımcısı, seviye tasarımcısı, teknik tasarımcısı, oyun sanatçısı, oyun veri analisti, programcı, mobil geliştirici veya yapımcı olarak oyun endüstrisi rollerinde kariyer fırsatı yakalayabiliyorlar.

TÜRK OYUNU DÜNYADA ZİRVEDE

Mobil oyun geliştiricisi Panteon, pandemi başlangıcında yayınladığı ve bugüne kadar 50 milyondan fazla indirilen “Home Restoration” ve “Sling Plane”den sonra yeni oyunu “Trading Master 3D”yi yayınladı. Trading Master 3D ilk üç günde 6 milyondan fazla indirilerek; ABD, İngiltere, Kanada, Rusya, Almanya, İtalya ve Fransa başta olmak üzere 50’den fazla ülkede en çok indirilenler listelerinde zirvede yer aldı.

ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren Panteon Hyper-casual oyunlardaki başarılı operasyonlarına ek olarak, geçtiğimiz mayıs ayında yeni mid-core 4X Strateji oyunlarının geliştirme süreci için 10 milyon dolarlık yeni bir fon toplamıştı.

2021 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı Son dakika haberine göre; Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci tercih sonuçları MEB tarafından açıklandı.

