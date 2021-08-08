Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bu iş birliği çerçevesinde dünyanın önde gelen üniversitelerinde yürütülen SAP Dual Study Programı (Çift Öğrenim Programı) ilk defa Türkiye’de de uygulanacak. Programa katılan öğrenciler, SAP teknolojilerine yönelik kapsamlı bir eğitim alarak ilgili sınavı geçmeleri durumunda uluslararası geçerliliğe sahip SAP sertifikalarını almaya hak kazanacak. Gençler bu sayede iş hayatına atıldıklarında ‘SAP Danışmanı’ olarak çalışma şansına sahip olacak.

SAP Dual Study Programı dâhilinde bugüne kadar global olarak 1900’ün üzerinde öğrenci SAP eğitimleri aldı. Türkiye’de eylül ayında başlaması ve önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanan programa ilk aşamada Türk-Alman Üniversitesi Bilgisayar ve İşletme Bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında okuyan 40 öğrencinin katılması hedefleniyor.