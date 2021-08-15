Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Workup’ın çatısı altında gerçekleştirilen programda tarım alanında enerji, su tasarrufu, gübreleme, ilaçlama lojistik, üretim, tedarik zinciri vb. alanlarda akıllı teknolojileri kullanarak verimliliği artıran, tabiatı koruyan veya iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sunan beş girişim seçilecek. Seçilen girişimler altı ay sürecek eğitim, mentorluk, İş Bankası ve grup şirketleri ile iş geliştirme, ulusal ve uluslararası geniş iş ağına erişim ile yatırımcılarla buluşma imkânına sahip olacak. Programa 9 Eylül tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

TOPLAM 6,2 MİLYAR DOLAR YATIRIM

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, Workup ile şimdiye kadar 107 girişime ev sahipliği yaptıklarını belirterek “Mezun olan her dört girişimden üçünün girişimcilik yolculuğuna devam ettiği programa dâhil olan 29 farklı girişim, şimdiye kadar toplam 6,2 milyon dolar yatırım aldı, yurt dışına açılanlar oldu. Bu alandaki tecrübemiz ve kazanımlarımızın yanı sıra, iş ortağımız ve hızlandırıcı partnerimiz Hackquarters desteği ile banka olarak çok önem verdiğimiz tarım alanına özel bir programla ekosisteme destek olmak istedik. Tarım odaklı girişim hızlandırma programımız WorkupAgri ile teknolojiyi doğanın hizmetine sunacak fikirlerin, girişimcilerin yolunu açmayı hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarını sürdüren bütün girişimlerimizi WorkupAgri programımıza davet ediyoruz” dedi.

Evinde ürettiği bakteri ile tarımsal üretimini ikiye katladı Sivas’ta bir girişimci ev ortamında geliştirdiği bakteriyi gübre olarak kullandı. Toprağa ektiği ata horumlar bakteri sayesinde ithal tohumlara oranda daha fazla verim sağladı.

Tarımsal emtialar sanayi ürünlerine fark atıyor! Geçen hafta brent petrol yüzde 6,4, platin yüzde 6,3, gümüş yüzde 4,6, kurşun yüzde 2,9, bakır yüzde 2,1, kahve yüzde 2, nikel yüzde 1,6, çinko yüzde 1,5 ve paladyum yüzde 1,1 değer kaybetti.