Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

JBL Tune 225 TWS, Google tarafından etkinleştirilen Fast Pair özelliği sayesinde kılıfından çıkarıldığı an cihazlarla hızlıca eşleşiyor. Kulaklık, Dual Connect özelliğiyle tek bir kulaklık olarak da kullanılabiliyor. JBL Pure Bass teknolojisini kullanan kulaklık, müzik ve aramaları arasında problemsiz geçiş yapılmasını sağlıyor. 25 saat pil ömrü sunan Tune 225 TWS, USB type C kablolu olarak kullanılabilen şarj kutusuyla birlikte satılıyor.

JBL 510 BT 40 saatlik pil ömrü sunuyor JBL, yeni ürünü Tune 510 BT kablosuz kulaklığını müzikseverlerle buluşturuyor.