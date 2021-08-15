Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15,6 inç boyutunda bir ekran ve Intel Core i5-10210U işlemci ile gelen MagicBook X 15, sadece 1,56 kg ağırlığa ve 16,9 mm’lik ince tasarıma sahip. 10,5 saatlik batarya ömrüyle dikkat çeken Honor MagicBook X 15, 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanım imkânı sunuyor. USB-C girişi ile gelen MagicBook X 15, sadece bir saatte yüzde 70 oranında şarj düzeyine ulaşabiliyor. Honor MagicBook X 15’in çoklu-ekran özelliğiyle ise akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarınızla çalışmak kolaylaşıyor. Honor MagicBook X 15’in fiyatı ise 6.999 TL.

Honor’dan yeni kulaklık: Earbuds 2 Lite Honor, yeni kablosuz kulaklığı Honor Earbuds 2 Lite’ı duyurdu.

Honor Band 6 satışa çıktı Honor, akıllı saat deneyimi sunan Honor Band 6’yı, ayda 26,40 liradan başlayan ödeme planlarıyla Turkcell müşterileriyle buluşturuyor.