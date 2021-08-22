Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Xiaomi’nin orta sınıf modeli Redmi Note 10S, 6GB+64GB donanımı 3.349 TL ve 6GB+128GB donanımı ise 3.649 TL fiyatla satışa sunuldu. 6,43 inç ekran ve dörtlü kamera dizilimiyle gelen cihazda 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Gücünü MediaTek Helio G95 çipsetinden alan telefon, 33 W hızlı şarj, 360 derece ışık sensörü kurulumu ve çift hoparlör dâhil olmak üzere çeşitli yeniliklerle birlikte sunuluyor.

Yeni kral Xiaomi Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, küresel akıllı telefon pazarındaki yükselişini sürdürüyor.