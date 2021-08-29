Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Ptt AŞ ve Ptt iştiraki şirketlerde kullanılmaya başlanan PttJeton önümüzdeki günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile kurumsal firmaların kullanımına açılacak. Web üzerinden hizmet veren platformun mobil uygulaması bulunmuyor. Katılımcılar görüntülü, sesli veya yazılı olarak sohbet edebiliyor. Dilerse ekranını paylaşabiliyor. Uygulama için en az 18 yaş şartı aranıyor. Dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim amacıyla kullanılamayacak.

Zoom Rus devlet şirketlerine hizmet satışını yasakladı Video konferans platformu Zoom, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki devlet kurumları ve kısmen devlete ait şirketlere hizmet satışını yasakladı.

Zoom, mail işine giriyor Video-konferans uygulaması Zoom Gmail’e rakip çıkıyor.