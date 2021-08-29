Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İlk tur eğitimlerin Patika tarafından verileceği “AloTech FullStack Bootcamp”te, temel bilgisayar bilimlerinden farklı yazılım dillerine uzanan dokuz haftalık kapsamlı bir program uygulanacak. Katılımcılar, eğitimleri boyunca AloTech ekibinden uzmanlar tarafından değerlendirilecek ve bu sayede AloTech’te kariyer yapma fırsatı bulacak. Çevrim içi ortamda düzenlenecek ücretsiz program için son başvuru tarihi 28 Eylül.

Uzak ülkelere bilişim-yazılım ihracatı artacak Türkiye’nin ihracatı rekorlara koşarken Ticaret Bakanlığı, önemli hizmet kalemlerinde satışların daha da artması için harekete geçti.