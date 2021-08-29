Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, yaklaşık 2,17 ton deney malzemesi ve donanım taşıyan Dragon kargo mekiğini Falcon roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlattı.

Uzaya gönderilen malzemeler arasında avokado, limon ve dondurma ile deney amaçlı kullanılacak karıncalar ve tuzlu su karidesleri de yer aldı. Ayrıca, uydu ve onarım işlerinde kullanılmak üzere Japon şirketi Gitai Inc tarafından üretilen bir robotik kol da uzaya gönderildi.

PAZARTESİ GÜNÜ ULAŞMASI BEKLENİYOR

Kargo mekiğinin pazartesi günü istasyona ulaşması bekleniyor. İkmal seferi, SpaceX'in ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) adına gerçekleştirdiği 23'üncü sefer olacak.

UZAY YÜRÜYÜŞÜ ERTELENMİŞTİ

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz günlerde ISS'deki astronotlardan birinin sağlık durumunda yaşanan problemler nedeniyle ISS'e yeni güneş panelleri takmak üzere gerçekleştirilmesi beklenen uzay yürüyüşünü ertelemişti.

NASA, ABD'li Astronot Mark Vande Hei ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) meslektaşı Akihiko Hoshide'nin ISS dışına çıkmasına 24 saatten az bir süre kala alınan kararın nedeninin Hei'nin yaşadığı küçük çaplı bir sağlık problemi olduğunu belirtmişti. Geçtiğimiz Nisan ayında ISS'e varan ve 2022'nin bahar aylarına kadar orada kalması beklenen Emekli Albay Hei'nin durumunun ciddi olmadığı aktarılırken, uzay yürüyüşünün SpaceX'in kargo uçuşu ve Rus astronotların Eylül ayındaki uzay yürüyüşlerinden sonra gerçekleşeceği ifade edildi.

Rusya OneWeb’e ait 34 uyduyu uzaya fırlattı Rus uzay ajansı Roscosmos, İngiltere merkezli küresel iletişim şirketi OneWeb’e ait 34 iletişim uydusunu başarılı bir şekilde uzaya fırlattı.

SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı.