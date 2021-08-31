Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan gibi ülkelerin aktif olarak kullandığı ve birçok ülkenin de yoğun ilgi gösterdiği Bayraktar TB2'ye bir talep de Irak'tan geldi. Irak Savunma Bakanı İnad, Türkiye'den Bayraktar TB2 ve T129 ATAK helikopterleri almak istediklerini açıkladı

"UZLAŞMAYA VARDIK"

İnad, Irak'ta yerel bir televizyona yaptığı açıklamalarda, "Türkiye'den Bayraktar TB2, 12 adet T129 ATAK helikopter ve 6 adet de insansız hava aracına karşı savunma sistemleri satın almak için teklif ve sözleşme istedik. Bayraktar SİHA alımı konusunda uzlaşmaya vardık" dedi.

"Türkiye'nin Bayraktar isimli SİHA'ları çok gelişmiş ve büyük başarı elde etti" diyen İnad, "Bunlar, geceleri bile hizmet verme kapasitesine sahip olduğu için DEAŞ terörüyle mücadelemizde işimize yarar. Irak ordusu bu teknolojiden yoksun" ifadelerini kullandı.

BAKAN AKAR İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

19 Ağustos tarihinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'21) katılan Irak Savunma Bakanı İnad, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelmişti.

"PEK ÇOK ÜLKE SIRADA BEKLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı Baykar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunmuştu. "Göklerin yeni hakimi AKINCI'yı güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz" diyen Erdoğan, "Vakti geldiğinde bunların da teslimatı gerçekleşecek. Milli SİHA'larımız için daha pek çok ülke sırada bekliyor. Elbette bunlar her parayı basanın alabileceği ürünler değildir. Milli teknolojilerimizin, müttefik ülkelerin güvenliğine katkı sunmasını önemli görmekle birlikte kararlarımızı kendi stratejik önceliklerimize göre veriyoruz. Bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Şimdi de askeri ve diplomatik gücümüzü çok daha ilerilere taşıyacak nice övgüye muhatap olacak göklerin yeni hakimi AKINCI'yı güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Akıncı TİHA dünya basınında! 'Erdoğan'ın hedefi...' Dünya basını Akıncı TİHA'yı manşetlerine taşıdı. Bloomberg, Türkiye'nin TİHA ile dünyada üç ülkeden biri haline geldiğini yazdı. Haberde, Erdoğan'ın Türk ordusuyla ilgili hedefi aktarıldı.

Türkiye’nin gururu Akıncı TİHA'nın özellikleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen Akıncı TİHA, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tören ile TSK envanterine teslim edilen Akıncı TİHA'nın özellikleri adeta baş döndürüyor.

Bayraktar AKINCI TİHA, TSK'nın envanterine giriyor Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da ekleniyor.