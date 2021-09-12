Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Firma Kâğıthane’de açtığı Dronmarket Akademi ile bir yıl içerisinde 1.000’e yakın İHA drone pilotu yetiştirmeyi hedefliyor. Dronmarket Genel Müdürü Serhan Yaldız, 2020’de 215 bin 858 kişinin İHA pilotu olduğunu belirterek “2021 yıl sonunda toplam İHA pilotu sayısının 300 binlerde olması bekleniyor. Pandemiyle eve kapanma sürecinin de etkisiyle son bir yılda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) 300 bine yakın sertifika başvurusu yapıldı. 2020 yılı verilerine göre aktif olarak 215 bin 858 İHA pilotu mevcut. Öğrencilerimizin birçoğu şu anda aktif olarak sahada çalışıyor” dedi.

Z kuşağının yeni gözdesi drone pilotluğu Teknolojinin gelişmesiyle birçok meslek yok olurken, yeni meslek grupları da hayatımıza giriyor. Son dönemde yıldızı parlayan mesleklerden biri de drone pilotluğu.