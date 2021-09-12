Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Gürültü engelleme özelliğine sahip Earbuds 2 Lite, toplam 32 saate kadar süren pil ömrü sunuyor. Hızlı şarj özelliğine sahip olan kulaklık, sadece 10 dakikada 4 saate kadar kullanılabiliyor. Buzul beyazı ve gece siyahı renklerine Honor Earbuds 2 Lite’ın fiyatı 499 TL.

Anker’den yeni kulaklık: Soundcore R100 Anker, Soundcore R100 TWS bluetooth kulaklığını Türk kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Ekim ayında Türkiye’de satışa çıkacak Soundcore küçük tasarımı ile dikkat çekiyor.

Kulaklıkta gecikmeye son Oppo, yeni kablosuz kulaklık modeli Enco Buds’ı Türkiye’de satışa sundu.