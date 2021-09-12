Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Gerçek zamanlı konum takibi özelliğiyle dikkat çeken akıllı saat aynı zamanda çocukların konum geçmişini kaydediyor. Ebeveyinler güvenli bölge coğrafi sınırlaması özelliği sayesinde çocukları alan dışına çıktığında anında haberdar oluyor. Çocuklar, acil durum çağrı düğmesiyle de tek bir dokunuşla acil durum için belirlenen kişilere ulaşabiliyor. Saatin Türkiye fiyatı 1.599 TL olarak açıklandı. Ayrıca Movetime MT42’yi 10-20 Eylül tarihleri arasında tclshoptr.com’dan alan herkese TCL MTR 200 kulaklık hediye ediliyor.

Akıllı saat üreticisi Amazfit Türkiye’de Akıllı saat, bileklik teknolojilerindeki uzmanlığıyla tanınan ve TWS spor kulaklıkları, akıllı koşu bantları, akıllı vücut yağ ölçümü, spor malzemeleri de dâhil olmak üzere spor ve sağlıkla ilgili yenilikçi donanımlar üreten Amazfit, Türkiye pazarına resmî olarak girdiğini duyurdu.