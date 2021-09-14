Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl eylül ayının ikinci haftası düzenlediği etkinlik ile yeni iPhone modellerini tanıtan Apple, yine yeni ürünlerini görücüye çıkarıyor. Apple, geçen sene gecikmeli olarak tanıtılan iPhone 12’lerin aksine iPhone 13 ailesini tam zamanında tanıtıyor. Etkinlikte iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin yanı sıra Apple Watch Series 7 ile 3. nesil AirPods modelleri gösterilecek.

YENİ IPAD SÜRPRİZİ

Ancak Apple, kullanıcılara bir sürpriz yaparak yeni iPad'i duyurdu. Yeni iPad geçen yılın iPad'inden yüzde 20 daha hızlı. Yeni iPad'de A13 Bionic çip bulunacak, bu da birçok özelliğin daha hızlı kullanılmasına imkân sağlayacak. Kamerası 12 megapiksel ve geniş açılı olacak. Akıllı klavye aksesuarlarını ve Apple Pencil'ı destekleyecek. Yeni iPad'le gözleri yormayacak, odanın ışığına göre ekranı ayarlayan bir özellik de geliyor. Yeni iPad 329 dolardan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Bugünden itibaren ön sipariş verilebilecek, haftaya ise satın almak mümkün olacak.

IPAD MİNİ

Bunun ardından yeni iPad mini de tanıldı. Yenilenen tasarımıyla karşımıza çıkan iPad mini, Liquid Retina ekrana sahip. Dört farklı renki bulunacak. Renklerde ise pastel tonlar tercih edilmiş. Yeni iPad mini bir önceki nesillere göre her açıdan epey hızlı. Diğer iPad modelleri gibi Type-C bağlantısına sahip olacak. iPad mini 5G destekleyecek. Arka kamerası da 12 megapiksel. Yeni iPad mini'nin fiyatı 499 dolardan başlayacak.

APPLE WATCH DAHA HIZLI ŞARJ OLACAK

Bu arada, Yeni Apple Watch Series 7'nin de fiyatı belli oldu. Saat, 399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Yeni Apple Watch eski kayışlar ile kullanılabilir olacak. 5 farklı renkte kayış ile piyasaya sürülecek. En büyük sıkıntısı ise yine her gün şarj etme zorunluluğu... Ancak yüzde 33 oranında daha hızlı şarj olması sevindirici bir haber.

İŞTE IPHONE 13

Sonunda iPhone 13 tanıtıldı. iPhone 13'te tasarım anlamında küçük değişiklikler yapılmış. iPhone 13, 12'ye göre yüzde 28 daha parlak. Yeni işlemci A15 Bionic. işlemci 6 çekirdeğe sahip olacak. iPhone 13 ve 13 mininin 12 megapiksellik geniş açılı bir kamerası bulunuyor. 13'e 'Cinematic Mode' adlı yeni bir özellik geliyor.