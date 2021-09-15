Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Britanyalı milyarder Richard Branson’ın şirketi Virgin Galactic, pilotların eğitimi ve yolcuların uzay yolculuğuna hazırlanması için HAVELSAN'a ait ABD merkezli Türk şirketi Quantum3D'nin görüntü üreteci IDX80'i kullanmaya başladı. Bir süre önce uluslararası pazarlara açılmak ve ihracat gelirlerini artırmak için Silikon Vadisi'nde faaliyet gösteren Quantum3D'yi satın alan HAVELSAN, simülatör teknolojileri ve ortaya koyduğu hizmetlerle birçok teknoloji şirketi için çözümler üretti. Quantum3D, MANTIS simülasyon yazılımının da entegre edildiği IDX80 görüntü üreteci ürününü, ABD'li Virgin Galactic’in kullanımına sundu. Yazılım sayesinde Galactic’in uzaya çıkacak pilot ve yolcuları, gerçeğe yakın bir deneyimle yolculuğa hazırlanıyor, eğitim maliyetleri önemli oranda azalıyor. Ayrıca aracın hareketine göre dış dünya görüntüsü, gündüz/gece ve farklı mevsimsel etkileri, efekt görüntüleri, hava olayları gibi kullanıcının eğitimine katkı sağlayan görsel videolar oluşturulabiliyor. Quantum3D, yakın zamanda uzay çalışmaları yapan bir başka şirketten de yeni sipariş aldı.

İngiliz iş adamı araçla uzaya seyahat etti İngiliz iş adamı Sir Richard Bronson, şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği uzay aracı ile uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etti.

Balonla uzaya seyahat! Yörüngeye turist taşıyacak Space Perspective firması, dev balonlarla uzaya turist taşıyacak.