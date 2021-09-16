Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple'ın yeni modellerinden iPhone 13, 6.1 inçlik ekran ile iPhone 13 Mini ise 5.4 inçlik bir ekran ile karşımıza çıkıyor. A15 Bionic’e ev sahipliği yapan cihazların Dolby Vision, HDR10 ve HLG desteğine sahip olduğu duyuruldu. iPhone 13’ün giriş modeli 128 GB depolama alanına sahip. Cihazda 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi de yer alıyor. Apple ayrıca yeni iPhone’larda film çekimlerinde kullanılan bir yöntem olan Smart HDR 3 teknolojisine de yer verdi.

6.1 inç ekran ile gelen iPhone 13 Pro ise 8 GB RAM ile karşımıza çıkıyor. Cihazda 25W hızlı şarj ve 15W MagSafe teknolojileri bulunuyor. A15 Bionic ile gelen iPhone 13 Pro Lightning girişine sahip. 6.7 inç ekran ile gelen iPhone Pro Max de 8 GB RAM ile geliyor.

Cihazın arka tarafında 3 tane 12 MP’lik kamera yer alıyor. iPhone 13 Pro Max ayrıca koruma amaçlı kullanılan Ceramic Shield özelliğine ve 1 TB depolama alanına sahip. 24 Eylül’den itibaren ön sipariş çıkacak modeller 1 Ekim’de tüketiciyle buluşacak. iPhone 13 Mini 10 bin 999 TL ile 13 bin 999 TL, iPhone 13 11 bin 999 TL ile 14 bin 999 TL, iPhone 13 Pro 15 bin 999 TL ile 20 bin 999 TL, iPhone 13 Pro Max 17 bin 999 TL ile 22 bin 999 TL arasında fiyatla Türkiye’de satışa sunulacak.

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