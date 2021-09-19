Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

¥ Öde sistemleri alanında faaliyet gösteren Colendi, Seri A yatırım turunda 120 milyon değerleme üzerinden 30 milyon dolarlık yatırım toplayarak değerlemesini 150 milyon dolara taşıdı.

¥ Yapay zekâyı 3D hologram görsel teknolojisiyle birleştiren teknolojisi ile dünyada ilki gerçekleştirmiş bir Ad-Tech platformu olan HadsUp, Kerim Kotan ve Tunç Berkman’ın liderliğinde oluşan yatırımcı konsorsiyumundan 7 milyon dolar değerleme üzerinden tohum yatırımını alarak Londra’da 65 reklam noktası ile yolculuğuna başladı.

¥ Kuveyt Türk tarafından kurulan Lonca Girişimcilik Merkezinde yedinci dönem için başvurular alınmaya başladı. Ön Kuluçka, Lonca ve Lonca Scale Up olmak üzere üç aşamadan oluşacak yeni dönemde, girişimcilere mentorluk desteğinin yanı sıra 50 bin TL’ye varan hibe desteği de verilecek. Başvurular, 8 Ekim’e kadar www.loncagirisim.com adresinden yapılabilecek.

¥ Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi Cube Incubation “TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı” kapsamında BİGG Yeşil Büyüme isimli yeni çağrısıyla yeşil dönüşüm fikri olan girişimcilere odaklanıyor. Programa üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına kayıtlı öğrenciler ve mezunlar 1 Kasım’a kadar başvurabiliyor. Program kapsamında 200 bin TL hibe verilecek.

¥ Amerikalı siber güvenlik firması CrowdStrike ile yönetilen güvenlik hizmetleri (MDR) alanında hizmet veren ADEO yeni bir iş birliğine imza attı. Anlaşma ile ADEO, CrowdStrike’ın siber güvenlik çözümlerini birçok servisine entegre etmiş oldu.

¥ Çalışan esenliği platformu Wellbees, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çözümler üreten girişimcileri bir araya getiren 1MillionStartups platformunun “Kadın Kurucular 1MillionStartups Programı”na dünya çapında kabul edilen 20 girişimden biri oldu.

¥ Kripto para borsası Felixo, sermayesini 10 kat artırarak 10 milyon TL’ye yükseltti. Kullanıcılar, Felixo ile kripto varlıklarını en güvenli ortamlarda çevrim dışı cüzdanlarda muhafaza ederken, düşük komisyon oranları ile alım-satım yapabiliyor.

BTM girişimleri 8 ayda 2020 yılını yakaladı Girişimcilik ekosisteminde verdiği çok fonksiyonlu hizmetlerle bir rol model olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezinin (BTM) girişimcileri yeni rekorlara imza atıyor.

Girişimcinin dünyasında neler oluyor? Teknasyon, açık bankacılık alanında faaliyet gösteren fintech girişimi Maslak Teknoloji’yi Rockads global büyüme programına dâhil etti. Fuudy ise 7,1 milyon dolar değerleme üzerinden 1,1 milyon dolarlık yatırım aldı.