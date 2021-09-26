Türkiye Gazetesi

¥ Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation’da epoksi malzemeleri üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürüten CET Kompozit ve Epoksi Teknolojileri, Birleşik Arap Emîrlikleri kökenli uluslararası bir yatırımcı grubundan 12 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı.

¥ Diğer bir Teknopark İstanbul girişimi olan Techsign, 8,5 milyon dolar değerleme üzerinden ilk yatırımını aldı. Yapay zekâ destekli uçtan uca kimlik doğrulama ve uzaktan müşteri edinimi alanında çalışmalar yapan Techsign, İş Bankası, ING Bank, Papara, Sahibinden, Coca Cola, Ford, Türkiye Finans, BNP Paribas gibi pek çok kuruma hizmet veriyor.

¥ e-Posta, canlı destek, sosyal medya, uygulama içi mesajlaşma ve uygulama mağazaları gibi 10’dan fazla kanala entegre olabilen müşteri iletişim platformu Desk360, WhatsApp İşletme Çözüm Sağlayıcıları arasında yerini aldı.

¥ JCI Türkiye ve StartupMarket, “beyaz yakadan girişimciliğe” programı ile iş dünyasına ve birçok farklı sektöre yeni iş fikri ile inovasyon getirecek startup’lara katkı sağlayacak. İş birliği kapsamında genç girişimci ve liderlere girişimlerini ve projelerini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtma, çözüm ortağı ve yatırımcı bulma, danışmanlık ve inovasyon programları ile katkı sağlanacak.

¥ İnci Girişim Sermayesi, yedinci yatırımını, rüzgâr endüstrisi için anomali tespiti, arıza tahmini ve performans analizi ile önleyici bakım ve operasyon çözümleri sunan Turbit Systems GmbH'ye yaptı.

¥ Antrenman ve video içerikleri sunan erken aşama girişim ‘İyi yaşa.’, Startup Borsa’da yatırımcısını arayan ilk girişim oldu. ‘İyi yaşa.’, 3 milyon dolarlık değerleme üzerinden 750 bin dolar yatırım turunun bir bölümünü Startup Borsa’da bir araya geleceği yatırımcılar ile tamamlamayı hedefliyor.

Girişimcinin ajandası Colendi, 30 milyon dolarlık yatırım toplayarak değerlemesini 150 milyon dolara taşırken HadsUp ise 7 milyon dolar değerleme üzerinden tohum yatırımını alarak Londra’da 65 reklam noktası ile yolculuğuna başladı.