Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp, kullanıcılarının uzun süredir şikayet ettiği IOS’tan Android’e konuşma geçmişinin taşınabileceğini duyurmuştu. Sesli mesajlar, fotoğraflar ve videoları kapsayan özellikle birlikte telefon değiştiren kişilerin sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarabileceğini belirtmişlerdi. Yeni güncellemeler ile beraber WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren birçok eski cihazı desteklemeyi bırakacak.

WHATSAPP'IN DESTEK VERMEYECEĞİ MODELLER

1 Kasım’dan itibaren WhatsApp; 43 akıllı telefon modelinde, şifreli mesajlaşma servisini kullanarak mesaj ve resim gönderme veya görüntülü arama yapma özelliğini kaybedecek.

WhatsApp’ın çalışamayacağı telefon modelleri;

Android

Android 4.0.4 ve daha eski sürümlerde çalışan cihazlar, mesajlaşma uygulamasını desteklemeyi bırakacak. WhatsApp kullanamayacak bazı popüler Android cihazlar arasında Samsung Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Optimus L5 Dual, Optimus L4 II Dual, Optimus F7, Optimus F5 ve daha fazlası yer alıyor.

iOS

WhatsApp'ı çalıştırmak için minimum gereksinim, iOS 10 ve daha yeni sürümlerle sınırlı olacak. iOS 10'dan daha eski işletim sistemlerinde çalışan hiçbir iPhone 1 Kasım'dan itibaren çalışmayacak. iPhone 6S, iPhone 6S Plus, Apple iPhone SE (1. nesil) gibi cihazlar mesajlaşma uygulamasını desteklemeyi bırakacak.

İOS’TAN ANDROİD’E TAŞIMA ÖZELLİĞİ

Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçen haftalarda telefon değiştiren kişiler için yeni özelliğini duyurmuştu. Whatsapp, IOS’tan android’e konuşma geçmişinin taşınabileceğini açıklamıştı.

KOLAYLIKLA AKTARILA BİLECEK

Resmi internet sitesinde duyurulan özellik ile birlikte, telefon değiştiren kişilerin sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarabileceği aktarıldı. Sesli mesajlar, fotoğraflar ve videoları kapsayan özellikle birlikte milyonlarca kullanıcı, mesajlarını IOS cihazlardan Android cihazlara kolaylıkla taşıyabilecek.

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