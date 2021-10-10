Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası kapsamında düzenlenen ‘Haberleşmede Dijital Reform: Dijital Yollar’ panelinde konuşan Önal şunları kaydetti: “Türkiye’nin altyapıdaki fiberleşme oranını yıl sonunda yüzde 90’lar seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Diğer bir deyişle, fiberi 200-250 metre öteye, binalara ve evlerin içine taşıyacağız. Bu seviyeye gelmiş fiber altyapı için bir ortak altyapı şirketinin kurulması ve bu teşebbüse yüklenecek sorumluluk, ilâve fiberleşme için bizlere anlamlı gelmiyor. Zaten işletmecilere fiber erişim ürünleri fiyatlarında indirimler sunmak için BTK’ya başvurduk ve başvurumuz kurum tarafından yakın bir süre önce onaylandı.”

HAKSIZ İTHAMLARA MARUZ KALIYORUZ

Son günlerde alt yapı paylaşımı konusunun bazı işletmeciler tarafından çokça gündeme getirilip kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini ve şirketin haksız ithamlara maruz bırakıldığını dile getiren Önal, “Tesis paylaşımından şikayet eden bazı sektör oyuncularının son üç ayda kilometrelerce kazıyı nasıl yaptığını gerçekten merak ediyorum. Hem de bu kazıları, öyle altyapısı olmayan yerlere de değil, bizim fiber altyapımızın olduğu İstanbul’un göbeği diyeceğimiz Bağdat Caddesi, Etiler, Caddebostan gibi özel lokasyonlara ve pek çok ilin (Sivas, Edirne, Kayseri, Afyon) merkezine ve kesinlikle tesis paylaşımı talebinde bulunmadan yapmaktalar. Tesis paylaşımı yapılmıyor deyip; mevzuatlara aykırı şekilde kilometrelerce kazıyı, zaten fiber altyapının gittiği yerlere yapmanın daha fazla kâr etme düşüncesi dışında başka bir izahını bulamıyorum” dedi.

15 bin kilometre yol fiberle akıllanacak Türkiye’de yollar akıllı hâle geliyor. Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, akıllı yollara yönelik 15 bin kilometre fiber optik kablo ağ döşemeyi planladıklarını söyledi.

Geleceğin teknolojileri fiber gücüyle şekilleniyor Turkcell, altyapısıyla yeni teknolojilerin geliştirilmesine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Fiber optik iletişim teknolojilerinin geleceği olarak nitelendirilen, sektörün yüksek hızlı modüler optik transponder çözümü Turkcell şebekesi üzerinde başarıyla denendi.