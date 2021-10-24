Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Teknoloji devleri Samsung, Xiaomi, Oppo, Tecno, Vivo, TCL ve İnfinix’in ardından Türkiye’de yatırım yapan firmalara Omix de eklendi. Singapur merkezli cep telefon markası Omix, Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde üretime başladı. Omix’in başında ise teknoloji sektörünün yakından tanıdığı bir isim bulunuyor. General Mobile ile mayıs ayında yollarını ayıran Muzaffer Gölcü, Omix Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapacak. Firmanın önümüzdeki haftalarda bir basın toplantısı yaparak yatırım hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

İKİ YENİ ÜRÜN SATIŞTA

Türkiye’deki faaliyetlerine sessiz sedasız başlayan Omix, iki yeni ürününü de satışa sundu. Giriş seviyesi modellerinden X300, 6,67 inç bir ekrana sahip. Arkada dörtlü kamera dizilimi ile gelen cihazda yapay zekâ destekli 16 MP ana kamera, 5MP geniş açı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik kamerası bulunuyor. Önde ise 8MP’lik bir kameraya yer verilmiş. Kullanıcılar fotoğraf çekimlerinde bokeh efekti ile seçili alanı bulanıklaştırabilirken, kamera ara yüzü ile doğrudan gif çekimi yapılabiliyor.

OMIX X300 VE OMIX X500 FİYATLARI

Gücünü 500 mAh bataryadan alan cihaz, yüz tanıma özelliği ile üst düzeyde güvenlik sunuyor. 6,67 inç boyutundaki Omix X500 modeli İSE gücünü MediaTek Helio G80’nin 8 çekirdekli işlemci ve 5.000 mAh pilden alıyor. Türk Telekom ve Turkcell mağazalarında satışa sunulan cihazlardan X300 modelinin fiyatı 2.399 lira, X500 modelinin fiyatı 2.799 lira olarak açıklandı. Ayrıca telefon alanlara dört mikrofonlu kulaklık hediye ediliyor.

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