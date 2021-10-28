Türkiye Gazetesi

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, uzun zamandır dillendirdiği fikri 'Metaverse'yi tanıttı. Zuckerberg "Teknolojinin bu ilerleyişini birbirimizle olan iletişimimizin daha doğal olması olarak görüyoruz. Facebook'un tarihçesinde internete metin girdik, ardından kameralı telefonlar geldi. İnternet daha görsel ve mobil oldu. Bağlantılar iyileşikçe daha zengin videolara sahip olduk" diye konuştu.

SANAL BİR DÜNYA KURACAK

Mark Zuckerberg ayrıca Facebook adının şirketin geleceğini yeterince anlatamadığını belirtip isim değişikliğine gittiklerini söyledi. Zuckerberg, çatı şirket isimlerini Meta olarak değiştireceklerini açıkladı. Bundan böyle Facebook markası altında sonradan satın aldıkları Instagram, WhatsApp ve Oculus gibi önemli markaları bir arada tutan şirketin tepe ismi Meta olacak.

Öte yandan, Türkçe'ye sanal evren olarak çevrilebilecek olan "metaverse" kullanıcıların internet üzerinde var olan bir dünyaya bağlanmasını sağlıyor.

Facebook üçüncü çeyrekte net kar ve gelirini artırdı Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook'un geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 35 artarak 29 milyar dolara yükselirken, net karı yüzde 17 artışla 9,2 milyar dolara çıktı.

Facebook'a 50 milyon sterlinden fazla ceza kesildi İngiliz denetim kuruluşu Rekabet ve Piyasalar Otoritesi, devam eden bir incelemeyle ilgili kurallara uymadığı için Facebook'a 50 milyon sterlinden para cezası kesti.

Facebook’tan radikal karar: Adı değişiyor Kaliforniya merkezli Amerikan medya şirketi Facebook yıllar sonra radikal bir değişikliğe gidiyor. WhatsApp, Instagram ve Oculus'un da çatı kuruluşu olan Facebook şirketinin CEO’su Zuckerberg Facebook’un adını değiştireceğini açıkladı.