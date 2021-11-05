Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliğini kullanıcılarına duyurdu.

İLK KEZ MASAÜSTÜ VERSİYOSUNUNDA KULLANILACAK

WhatsApp’a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek. Mobil versiyonda kullanılan bu özellik, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.

ÇIKARTMA ÖNERİSİ GELDİ

Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu. Kişiler konuşmaları sırasında önerilen çıkartmayı seçerek daha hızlı yazışabilecek.

ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ

Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanak tanıyacak. Yani kullanıcılar artık çevrimdışıyken de mesaj gönderip, alabilecek.

UÇTAN UÇA ŞİFRELEME ÖZELLİĞİ GELDİ

WhatsApp’a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı.

WhatsApp bu cihazlarda kullanılamayacak: Son tarih 1 Kasım Akıllı telefonlar için geliştirilen anlık mesajlaşma, arama ve haberleşme uygulaması olan WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren bazı Android ve iOS modellerine desteğini sonlandırıyor.

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WhatsApp’da yeni dönem! Mesajlar sır gibi saklanacak Dünyanın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların merakla beklediği özelliği yeni güncellemesi ile devreye soktu. WhatsApp’a gelen yeni özelliğe göre Google kullanıcılarının Drive'a, Apple kullanıcılarının ise iCloud'a yükledikleri sohbetler, WhatsApp şirketi dahil kimse tarafından görüntülenemeyecek.