Türkiye Gazetesi

Markalarını Meta adıyla bir çatı altında toplayan Facebook’un dijital para cüzdanı Novi, yakında WhatsApp’a entegre edilecek. WhatsApp Novi cüzdanına banka hesabı, kredi karları bağlanarak para çekme ve bakiye görüntüleme işlemleri yapılabilecek. Uygulamanın kullanılabilmesi için kimlik doğrulaması gerekecek. Doğrulama işlemleri için kimlik belgeleri ve video kaydı yapılacak.

TÜM ÖDEME HİZMETLERİ BİR ARAYA GETİRİLECEK

Hindistan ve Brezilya’da test edilen dijital para cüzdanı Novi, üzerinden kullanıcılar birbirlerine Pax Dollar gönderimi yapabiliyor. Geçtiğimiz günlerde şirket, Hindistan'da iadeler özelliğini devreye sokmuştu. Meta'nın Novi'den Sorumlu Başkanı David Marcus, hedeflerinin tüm ödeme hizmetlerini bir araya getirmek olduğunu söyledi. Dijital para cüzdanı Novi, Türkiye'de kullanılamıyor.

WhatsApp masaüstüne gelen 4 yeni özelliğini duyurdu! Dünyanın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü versiyonu için 4 yeni özelliğini kullanıcılarına duyurdu. Yapılacak olan yeni güncelleme ile birlikte WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliği masaüstünde de uygulanacak. Artık kullanıcılar çevrimdışı mesajlaşabilecek.