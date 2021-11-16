Türkiye Gazetesi

Meta’nın Siber Casusluk Soruşturmaları Bölümü Başkanı Mike Dvilyanski ve Tehditle Mücadele Direktörü David Agranovich ortaklaşa bir bildiri yayımladı. İkili, Suriye ve Pakistan merkezli hacker gruplarının hesaplarının kapatıldığını, alan adlarının engellendiğini, diğer şirketlere konuyla ilgili bilgilendirme yapıldığını ve hackerların hedef aldığı kişilere haber verildiğini duyurdu.

ÖSO'YA KARŞI SİBER SAVAŞ

Açıklamada, Suriye merkezli grupların Esad rejimi ile bağlantılı olduğu vurgulandı. Bu gruplardan biri olan Suriye Elektronik Ordusu’nun, Suriye Hava Kuvvetleri İstihbaratı ile bağlantılı olduğu ve sivil toplumu, gazetecileri, insani yardım kuruluşlarını ve rejim karşıtı güçleri hedef aldığı tespit edildi. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile bağlantılı kişileri hedef alan APT-C-37 adıyla tanınan ikinci grubun, Suriye Hava Kuvvetleri İstihbaratı içinden ayrı bir grupla ilişkisi olduğu değerlendirildi.

YPG'Yİ DE BOŞ GEÇMEDİLER

Meta tarafından Esad rejiminden isimlerle bağlantısı belirlenen, ismi bildirilmeyen üçüncü bir grubun ise azınlıkları, aktivistleri, muhalefeti, "Kürt gazetecileri", YPG üyelerini ve Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye Sivil Savunması grubunu hedef aldığı ifade edildi. Pakistan merkezli SideCopy adlı grubun Kabil’deki önceki Afganistan yönetimi ve ordusunu hedef aldığını açıklayan şirket, bu grubun hedeflere, karşı cinsten bir kişi gibi yaklaşarak kötü niyetli yazılım linklerine tıklamaya sevk ettiğini de belirtti.

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