Türkiye Gazetesi

SpaceX kurucusu Elon Musk, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) desteğiyle geliştirilen Starship'i Ocak 2022'de ilk defa yörüngeye fırlatmayı deneyeceklerini açıkladı. Ulusal Akademiler Uzay Çalışmaları Kurulunun toplantısına çevrim içi katılan Musk, Ay'a dönüş projesi kapsamında geliştirilen Starship'in uçuş hazırlıklarıyla ilgili "Aralıkta test çalışmalarını hızlandıracağız. İlk uçuşla ilgili risk çok fazla, bu yüzden başarı ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyemem" dedi. Buna rağmen çok ilerleme kaydedeceklerini söyleyen Musk, ilk defa bir mega güçlendiricinin üzerinde fırlatılacak Starship'in 2022 bitmeden başarılı bir şekilde yörüngeye ulaşacağından emin olduğunu ifade etti.

AY'A YOLCULUK 2025'TE

NASA, nisan ayında "Artemis" programı çerçevesinde 2025'te Ay'a gidecek astronotların iniş kapsülünün inşası için SpaceX'i seçtiğini duyurmuştu. SpaceX, Starship'in SN15 prototipini 5'inci denemesinde yaklaşık 10 dakikalık yüksek irtifa uçuşunun ardından güvenli bir şekilde yere indirmeyi başarmıştı. 2028'e kadar sürmesi planlanan insanlı seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burası basamak olarak kullanılarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

Elon Musk neye uğradığını şaşırdı: Anketten sonra Tesla hisseleri çakıldı Geçen günlerde Twitter hesabından paylaşım yaparak Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmaması gerektiğini soran Elon Musk, neye uğradığını şaşırdı. Anketten ‘Sat’ sonucu çıkınca Tesla hisseleri 2 günde yüzde 16 değer kaybederek tarihi çöküşü yaşadı. Şirketin piyasa değeri de 200 milyar dolar eriyerek 1 trilyon 28 milyar dolara düştü. Dünyanın en zengini olan Elon Musk'ın kişisel serveti ise 2 günde 50 milyar dolar düşüşle 288 milyar dolara geriledi.

Elon Musk’tan tarihi yükseliş: Serveti 335 milyar dolara ulaştı Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk’ın serveti 335 milyar dolara ulaştı. Yeni servetiyle iş adamı Warren Buffett'ı üçe katlayan Elon Musk, zirvede yerini sabitledi. Aynı zamanda Musk, anayurdu Güney Afrika'nın geçen yıl elde ettiği toplam milli gelirden daha fazla bir paraya sahip oldu. 50 yaşındaki milyarderin servetinde yaşanan artış, Tesla hisselerindeki yüzde 8,5’lik yükselişi de peşinden getirdi.