Türkiye Gazetesi

Anroid kullanıcıları için 2.21.24.8 Beta versiyonu dağıtıma sokan WhatsApp'ta Facebook ve Instagram’da da olan mesajlara tepki verme özelliği geliyor. Meta çatısı alında bulunan WhatsApp’a gelen güncellemenin ne zaman herkese açılacağı belli değil. Kullanıcılar artık bir mesaja cevap vermek yerine sadece mesajı beğenebilecek.

KİŞİYE GÖRE SON GÖRÜLME OLACAK

Güncellemeyle birlikte WhatsApp kullanıcılar; 'son görülme' özelliğini 4 farklı şekilde kullanabilecek. 'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' dışında 'Kişilerim hariç' seçeneği de kullanıcılara sunulacak. Bu 'kara liste'ye eklediğiniz kişiler, son görülme saat ve tarihinizi göremeyecek. Henüz bu özelliklerin tüm kullanıcılar için ne zaman devreye gireceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

WhatsApp'tan bir yenilik daha: Gizlilik kişiselleşiyor WhatsApp’ta gelecek güncelleme ile birlikte kullanıcılar bilgilerini kimlere göstermek istediğini seçebilecek.