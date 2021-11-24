Türkiye Gazetesi

Yavuz Burul tarafından kurulan Hecoin’in buharlaştığı sosyal medya kullanıcıları tarafından ortaya çıktı. Kullanıcıların sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlarla anlaşılan ve 400 dolardan hızla 2 dolar seviyesine düşen coin yüzlerce kişiyi mağdur etti.

FENOMENLERE TEPKİ GÖSTERDİLER

Hint Okyanusu’nda bulunan Seyşeller adası merkezli olan Heroes&Empires Coin şirketine ait kripto paraya yatırım yapanlar tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. Kullanıcılar özellikle sosyal medya üzerinden Hecoin’in reklamını yapan fenomenlere sitem etti. Gerçekleşen olayın ardından ne kadar paranın buharlaştığı bilinmezken mobil uygulaması kapanan firmanın 'Hecoin Network' isimli sosyal medya hesaplarının da kapandığı anlaşıldı.

El Salvador Bitcoin şehri kuruyor: 300 bin Bitcoin’e mal olacak Dünyada kripto para birimi olan Bitcoin’i resmi para birimi kabul eden ilk ülke olan El Salvador, çılgın bir karar aldı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede ““Bitcoin City” adında yeni bir şehir kuracaklarını duyurdu. Şehrin ise ülkenin doğusundaki bir yanardağın etrafında kurulacağını ve şehrin kurulum maliyetinin yaklaşık 300 bin Bitcoin olacağını açıkladı.