Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Hepsiburada’nın yılın üçüncü çeyreğindeki toplam satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 49,8 artışla 6,5 milyar TL’ye, sipariş adedi de yüzde 71,5 artarak 13,8 milyona ulaştı. Bu rakam Hepsiburada’nın bir çeyrekte gerçekleştirdiği en yüksek sipariş adedi oldu. Bu dönemde Hepsiburada’nın aktif müşteri sayısı da yıllık yüzde 26 artışla 10,7 milyona, platformdaki ürün sayısı yıllık yüzde 107 artışla 77 milyona yükseldi. Platformdaki aktif satıcı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artışla 67 bine ulaştı.

HepsiPay ETKİSİ

Firmanın dokuz aylık dönemindeki toplam satış hacmi de bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 54,9 artarak 16,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam satış hacmindeki artışta HepsiPay’in etkisi oldu. Haziran 2021’de devreye alınan ve hızla büyüyerek 2,7 milyon kullanıcıya ulaşan HepsiPayCüzdanım üzerinden gerçekleşen işlem hacmi ekim sonu itibarıyla 2,4 milyar TL oldu. Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ “Tüm ihtiyaçların karşılanabileceği bir ‘Süper Uygulama’ olarak konumladığımız Hepsiburada platformundaki aylık ortalama ziyaret sayısı 164 milyon seviyelerinden 240 milyon seviyelerine çıktı. Bu ivmeyle birlikte 2021’i 24 milyar TL toplam satış hacmi ile bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’de her üç işletmeden biri Hepsiburada ile e-Ticaret’le tanıştı Hepsiburada için Deloitte tarafından hazırlanan ‘Pandemi Döneminde Türkiye'de e-Ticaret Ekosistemi ve Hepsiburada Etki Analizi’ başlıklı araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de e-Ticaret, salgın döneminde kazandığı hızla 2020’nin ilk altı ayında bir önceki yıla göre yüzde 66 büyüdü ve 226 milyar TL’lik hacme ulaştı.