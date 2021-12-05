Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Farklı şube tasarımı ve özelleştirilmiş hizmet modeliyle geleneksel banka şubesinden ayrışan Girişimcilik Şubesi, startup’lara ve melek yatırımcılara hizmet verecek. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İstanbul Girişimcilik Şubesi ile bu alanda eksik olan son parçayı da tamamladıklarını belirterek “Bu şubeyle girişimcilik ekosisteminin olgunlaşmasını sağlamayı ve ülkemizdeki girişimcilik kültürünün doğru bir şekilde yeşermesine imkân vermeyi amaçlıyoruz. Girişimcilerimizin burada kendilerini evlerinde, ofislerinde gibi hissetmeleri, onları anlayan onlarla aynı dili konuşan, destekleyen, teşvik eden bir bankanın olduğunu bilmeleri, toplantılarını bu mekânda yapabilmeleri ve bütün finansman ihtiyaçlarını şubeden karşılayabilmeleri çok önemli. Girişimcilerin desteklenmesiyle esasında ülke büyümesini desteklemiş oluyoruz. Geleneksel bir sermayeye göre girişim sermayesine ayrılan tutarın büyümeye katkısı yaklaşık 10 kat daha fazla. Biz de ülkemizin iktisadi kalkınmasında finansör olarak rol oynamanın yanında girişim hızlandırma programlarından fon sağlamaya, kadın girişimcilerden tarımda girişimciliğe kadar ekosistemin bütün kesimlerine dokunuyoruz” dedi.

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