Bakanlığın, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "5 yıl önce bugün uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-1 uydusu uzaydaki gözümüz oldu." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda yer alan grafikte ise uydunun Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personelince komuta edildiği bilgisi ile uyduya ilişkin teknik bilgilere yer verildi.
Göktürk-1 uydusundan Ayasofya'da ilk Cuma Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı. Cuma namazına katılan 350 bin kişi, Göktürk-1 uydusundan da görüntülendi.
Göktürk-1 uydusunun geç fırlatılma nedeni ortaya çıktı Göktürk-2 2012'de Çin'den fırlatılmıştı. Önce fırlatılması gereken Göktürk-1'in 2016'ya kalmasının nedeni ise İsrail...