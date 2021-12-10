Türkiye Gazetesi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Serhat Soyhan, önemli bir keşfe imza attı. Soyhan, mühendislik okuyan öğrencilerin de aralarında bulunduğu 20 kişilik ekibiyle “Motokont" adı verilen cihaz geliştirildi. Bu cihazın, elektrikli araçların arızalarını anında tespit etmeye imkan sağladığını belirtti.

“TEKNOLOJİYİ İTHAL EDEN DEĞİL, SAYAN BİR ÜLKE OLACAĞIZ”

yeni nesil araçların elektrikli veya hibrit olarak yaygınlaşmaya başladığını belirten Prof. Dr. Soyhan "Motokont sayesinde, araçta meydana gelebilecek arızaları online olarak anında ve konum belirterek tespit etmek mümkün olacak. Bunu kullanabilecek kişileri de eğiterek istihdama da katkıda bulunmasını hedefliyoruz. Gelecekte karşılaşacağımız elektrikli araç teknolojisine bugünden hazır olmayı amaçlıyoruz. Bütün araçların ve modellerinin izlenebileceği cihaz geliştirdik. Bu hem teknolojik olarak bir ilk olacak hem de teknolojiyi ithal eden ülke durumundan çıkıp ihraç eden ülke pozisyonuna geçmeyi sağlayacak.

“SİGORTA ŞİRKETLERİNİN MASRAFINI AZALTACAK”

“Bu cihaz araç servis alanlarında değil, sigorta sektöründe de çok önemli kazanımlar sağlayacak" diyen Soyhan, Motokont’un, sigorta şirketlerinin araç kazalarını doğru tanımlayarak masrafların azaltılacağını da dile getirdi.

“SIFIR ATIK POLİTİKASI İZLİYORUZ”

Kullanıcıya, satıcıya, yan sanayiye, servislere ve sigorta sektörüne hizmet verecek bir teknoloji geliştirdiklerini anlatan Soyhan, "Servis, parça onarımı yerine değiştirmeyi tercih ediyor ama bu bir milli servet. Milli servetin dışarıya gitmesini önlemek için sıfır atık politikası izliyoruz. Böylece ülke ekonomisine de katkıda bulunuruz. Katkı azımsanacak bir katkı değil, çok ciddi meblağlar tutabilir." ifadelerini kullandı.

“ARIZAYI NOKTA NOKTA TESPİT EDİYOR”

Proje ortağı Bilim Adamları ve Mucitler Derneği (BİMUD) Otomotiv Kurulu Başkanı İhsan Boya da "Cihazımız, bir motoru dışarıda aracın üzerine takmadan test edebilmeye yarıyor, elektrikli direksiyonlar yerine takılı değilken test edebiliyor. Herhangi bir arıza ararken rehberlik fonksiyonuna sahip. Arızayı nokta nokta tespit ediyor. Rehberlik fonksiyonu en büyük avantajı. Nokta atış arıza tespitinde faydalı olacak bir makine" diye konuştu.

“PATENT BAŞVURUSU YAPILDI”

Projenin KOSGEB tarafından geçen ay onaylanıp başarılı bir şekilde sonuçlandığına dikkati çeken Boya, patent başvurusunda bulunduklarını, şu anda talep topladıklarını kaydetti.

“DIŞA BAĞLILIK YOK”

Cihazla, yanlış arıza tespitlerinin önleneceğine işaret eden Boya, "Gereksiz dış alım olayı ortadan kalkıyor, yurt dışına bağlılık yok. Projenin montajı, tasarımı tamamen yerli mühendislere ait. Cihazımızı seri üretim haline getiriyoruz, son aşamadayız" dedi.

“FAZLA ARAÇ SÖKÜMÜNÜ ENGELLEYECEK”

Sigorta eksperi Kamuran Karşanbaş ise şunları söyledi: Cihazla alakalı ön eğitim aldım. Kaza yapan araçta tespiti çok çabuk, fazla parça sökümü yapılmadan gerçekleştiriyor. Bu da zaman ve müşteri memnuniyeti açısından sektöre ekonomik katkı sunacak.

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