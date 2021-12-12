Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Ağırlıklı olarak yapay zekâ odaklı, nitelikli ve özgün teknolojiler geliştiren ekiplerin oluşturduğu 18 girişime 5 milyon TL üzerinde destek sağlarken, bugüne kadarki toplam nakit desteği yaklaşık 10 milyon TL’ye ulaştı. PİLOT’tan 2013 yılından bu yana toplamda 91 girişim mezun olduğunu belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal “Sağlık, enerji ve eğitim alanlarındaki yatırımlarımızla yeni ‘unicorn’lar ortaya çıkarmayı hedeflerken, yakın zamanda yapay zekâ ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Syntonym, Optiyol, QuantWifi ve B2Metric olmak üzere dört yeni girişime daha yatırım yaptık. Böylece TT Ventures ile yatırımcısı olduğumuz girişim sayısını 8’e çıkararak bu alandaki portföyümüzü ikiye katladık. Yatırımlarımızın 4’ü yine PİLOT programımızdan mezun olan yapay zekâ temelli çözümler üreten şirketler. PİLOT mezunu girişimlerin bu yıl sonunda sağladıkları istihdamın 1.500’e yaklaşmasını bekliyoruz. İngiltere’den Amerika’ya, Hindistan’dan Pakistan’a, Kore’den Japonya’ya kadar küresel arenadaki faaliyetlerle göğsümüzü kabartan mezunlarımızın aldıkları toplam yatırım tutarı da 16 milyon doları geçti” dedi.

Yapay zeka ressam olursa: Wombo Dream Wombo Dream, yazdığınız kelimeyi yapay zekâ sayesinde bir sanat eserine dönüştürüyor.

‘Yapay zekâ’sız ülkeler kaybedecek Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl “Daha iyi bir dünya için çalışmak” temasıyla İstanbul’da düzenlenen 12. Boğaziçi Zirvesi başladı.